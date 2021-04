Este sábado el Estadio Jalisco abre sus puertas para el encuentro entre los Zorros del Atlas y a los Panzas Verdes del León en punto de las 17:00 horas.

Atlas busca sumar para quedar entre los primeros cuatro, por ahora suma 21 unidades, ubicado en la quinta posición por lo que buscará quedarse con los tres puntos para escalar peldaños.

Atlas vs León: ¿Cómo llegan los equipos?

La Fiera suma cinco juegos sin caer con los Zorros (tres victorias y dos empates) de sus últimos duelos disputados.

Luego de vencer a los Xolos de Tijuana la Academia dejó el sótano en la tabla del cociente con lo que evita la multa de los 120 millones de pesos, pero aún sigue en riesgo de caer, si no logra buenos resultados, así como el repunte del Atlético San Luis.

El pasado miércoles el León sufrió para sacar un empate (1-1) en el encuentro Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto de la MLS.

En Atlas hay buenas noticias, Édgar Zaldívar y Julio Furch podrán salir a la banca del conjunto rojinegro, luego de superar sus respectivas lesiones que los alejaron de las canchas por varios meses.

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, informó que ya podrá salir a la banca para este partido ante León en el Estadio Jalisco. "Julio es un jugador muy importante, dentro y fuera de la cancha por su jerarquía, la idea es poder llevarlo a la banca, aporta mucho y seguro podrá sumar. El tiempo dirá si puede jugar o no, Julio hace mucho de su parte. En el partido que viene se mete Julio a la banca, como lo hizo Édgar el partido pasado", informó Diego Cocca.

También los canteranos Jeremy Márquez y Ozziel Herrera podrán demostrar porque la directiva de los Zorros les alargó su contrato.

Por su parte, el técnico del León, Ignacio Ambriz, festejó sus 18 años como entrenador.

Ambriz hizo una recapitulación rápida de su trayectoria: "Se han vivido muchas cosas, tragos amargos que he tenido en mi carrera, pero he crecido bastante. Ha pasado bastante tiempo, estoy contento ahora en el club que me ha permitido hacer mi trabajo y ser campeones".

Otro de los que saldrán a la cancha motivado es Renato Ibarra que además de ser el anotador del gol de la victoria ante Xolos quedó absuelto del delito por el que se le acusaba.

Horario y dónde ver el partido Atlas vs León

Partido: Atlas vs León

Atlas vs León Día y hora: Sábado 10 de abril, 17:00 horas

Sábado 10 de abril, 17:00 horas Transmisión: Afizzionados

