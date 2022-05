Tras la eliminación a manos de los rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío dentro de los Cuartos de Final del Clausura 2022, el director técnico interino del Guadalajara, Ricardo Cadena dijo desconocer su futuro dentro de la institución, ya que su continuidad depende del análisis que haga la directiva.

“No lo sé, es una evaluación de la directiva y no tengo idea de lo que vayan a determinar. Yo particularmente disfruto y estoy contento y feliz, todos los partidos que asumimos, buscamos a un equipo protagonista, que propusiera y fuera fiel a una idea y los muchachos me manifestaron esa hambre y profesionalismo, hoy me voy con eso, dignificaron su profesión y entregaron lo mejor de ellos”, dijo Cadena.

De la mano del entrenador interino, Chivas consiguió cinco victorias al hilo, contando el juego de repechaje ante Pumas, sin embargo no pudo vencer al Atlas, llevándose una derrota y un empate en esta serie de Cuartos de Final.

JL