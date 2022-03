Inicia la semana del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el partido más pasional a nivel regional en el futbol mexicano y el clásico más añejo de nuestro país. En esta ocasión, este juego enfrentará a dos equipos que atraviesan por momentos diferentes, siendo el campeón quien llega mejor anímica y futbolísticamente.

Esto es gracias a que Atlas tiene prácticamente un año jugando bajo un esquema ya bien establecido, mientras que el Guadalajara sigue con dudas, desde la directiva, cuerpo técnico y jugadores.

En cuanto a ritmo futbolístico, que es lo realmente importante para este tipo de partidos, los rojinegros llegan mucho mejor, no tanto así en lo anímico, no por cuestiones deportivas, sino por lo ocurrido en Querétaro hace una semana; no obstante, tienen dos partidos consecutivos con triunfo, luego de haber caído en una breve crisis de resultados.

Atlas viene de ganarle a los Gallos Blancos y a Juárez FC, dos de los peores equipos del certamen, pero que sirvió para volver a tomar ritmo y sobre todo confianza de cara a la segunda mitad del Clausura 2022 y previo al Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Por su parte, Chivas llega con tres partidos al hilo sin perder, sin embargo, son dos empates (San Luis y América) y una victoria (Santos), los cuales vienen precedidos de tres descalabros consecutivos (Tigres, León y Puebla). Además, llegan de empatar en el Clásico Nacional 0-0 en el Estadio Akron.

