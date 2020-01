Atlas visita a La Máquina en su debut

Nuevo año, nuevas ilusiones y la gente del Atlas lo entiende a la perfección. El Torneo Clausura 2020 arranca y con él, está latente el sueño de los rojinegros de comenzar de la mejor manera el certamen, toda vez que inicien las hostilidades al enfrentar a Cruz Azul en el estadio Azteca y ya no hay nada más qué decir, la pretemporada terminó y es el momento de la verdad, de cumplir las promesas hechas en este periodo de descanso.

El compromiso que arranca en punto de las 17:00 horas enfrentará a dos equipos mermados en cuanto a lesionados y bajas en general se refiere, ya que mientras La Máquina tendrá siete jugadores ausentes, si se toma en cuenta el registro ante la Liga MX, los Zorros no contarán con tres de sus elementos.

Esto es, Luis Romo, suspendido; Milton Caraglio, Sebastián Jurado, Yoshimar Yotún, Igor Lichnovsky y Adrián Aldrete, lesionados; y Guillermo “Pol” Fernández, que se va al futbol de Argentina, no estarán ante los rojinegros. Por su parte, en Atlas no cantan mal las rancheras, ya que Mauricio Cuero por suspensión y Anderson Santamaría y Jesús Angulo por lesión no participarán en el partido inaugural para ambos conjuntos, en el Estadio Azteca.

Sin embargo, para Atlas eso es lo de menos. Tiene en sus manos la oportunidad de arrancar con el pie derecho, sobre todo porque mantuvo la base del torneo pasado, con los canteranos más maduros, con algunos extranjeros que se quedaron y darán una muestra de su liderazgo, así como cuatro refuerzos que llegaron a sumar y a buscar cumplir los objetivos trazados por la dirigencia, cuerpo técnico y afición, que es lograr clasificar a la Liguilla y conseguir el campeonato que no se obtiene desde 1951.

En el torneo anterior, el Apertura 2019, La Máquina, entonces dirigida por Pedro Caixinha, se metió al Estadio Jalisco y se llevó el triunfo por 3-1, gracias a los goles de Orbelín Pineda y Milton Caraglio en dos ocasiones, mientras que por Atlas descontó Jorge Segura. Por tal motivo, el de hoy es un partido de revancha para los Zorros, ante la cuenta pendiente que hay con los cementeros.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

1. Jesús Corona, 4. Julio Domínguez, 23. Pablo Aguilar, 24. Juan Escobar, 11. Elías Hernández, 20. Alexis Gutiérrez, 22. Rafael Bacca, 31. Orbelín Pineda, 25. Roberto Alvarado, 29. Santiago Giménez, 21. Jonathan Rodríguez.

Suplentes: 30. Gudiño, 3. Jiménez, 189. Maeda, 14. Domínguez, 200. García, 199. Pacheco, 8. Cepellini.

DT: Robert Dante Siboldi.

Atlas

12. Camilo Vargas; 4. Javier Abella, 2. Martín Nervo, 30. Germán Conti, 3. Ismael Govea; 26. Jesús Isijara, 6. Édgar Zaldívar, 10. Luciano Acosta, 21. Lorenzo Reyes, 7. Jairo Torres; 29. Javier Correa.

Suplentes: 23. Hernández, 15. Barbosa, 14. Vázquez, 20. Balda, 16. Aguilar, 9. Jeraldino, 25. Rivera.

DT: Leandro Cufré

HOY EN TV

Cruz Azul vs. Atlas

Hora 17:00 / Televisa 2

Árbitro: Fernando Hernández