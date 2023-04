Atlas se enfrentará a Cruz Azul en la repesca

El triunfo que logró Cruz Azul en el estadio Azteca este sábado por la noche sobre Santos Laguna al son de 3-2, hizo oficial que el partido de repechaje de La Máquina será ante los rojinegros del Atlas en el Coloso de Santa Úrsula el próximo fin de semana.

Así, cementeros y rojinegros lucharán codo a codo por un boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2023, luego de que los dirigidos por Ricardo Ferretti terminaron la campaña regular con 24 puntos, por 21 de los Zorros, que finalizaron novenos en la tabla general y nadie les dará alcance en lo que resta de la jornada 17.

Atlas empató sin goles con Atlético San Luis, lo que evitó que pudiera soñar con escalar un puesto, sin embargo la victoria de Cruz Azul daba al traste con cualquier intento de los rojinegros por jugar el repechaje en el estadio Jalisco.

El resto de partidos del repechaje se definirán este domingo con los partidos Toluca vs Necaxa, Querétaro vs Pachuca y León ante Tigres. Recordar que el conjunto de los Gallos Blancos no puede acceder al repechaje por ningún motivo, esto debido a que será el último en la tabla de cocientes y por reglamento está automáticamente eliminado.