Atlas no está ''salado'': Diego Cocca

Debido al hecho de que muchos jugadores de Atlas, ya sean refuerzos o elementos del plantel se han lesionado antes de arrancar un torneo como es el caso actual de Julio Furch, el director técnico rojinegro Diego Cocca no considera que su equipo esté ''salado'', como se menciona en redes sociales.

''No comparto. Lo que veo de esta institución, que le tengo gran cariño, mucho agradecimiento porque me abrió las puertas en México. Le veo futuro impresionante, plantel con mucho por mejorar y una oportunidad que inicia el sábado. Somos unos privilegiados y vamos a demostrar en la cancha. De lengua me como un taco y hay que demostrar, estamos preparados para demostrar'', dijo el timonel argentino.

Jugadores como Renato Ibarra, Nicolás Pareja, Ricardo Álvarez, Jesús Angulo y el propio Julio Furch, han visto mermada su participación con Atlas en un arranque de torneo, sin embargo el timonel Diego Cocca no comparte la historia, sino que prefiere ver a futuro y cambiar lo hecho en otros torneos con un mejor armado de plantel.

''La historia y el pasado no lo comparto. Pensamos en el futuro. Armamos un plantel nuevo, gente nueva y estamos tratando de generar otro contexto, trabajamos bien, muchos amistosos para estar en ritmo y que tengan claro lo que queremos, la identidad del equipo y los jugadores la tienen clara, están listos. Después tendremos que responderle a la gente de esa manera'', platicó.

OF