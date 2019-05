Atlas le roba el sueño a Leandro Cufré

Leandro Cufré sueña con hacer del Atlas un equipo triunfador, pero primero tiene que amarrar su permanencia.

El todavía timonel de los rojinegros habló para EL INFORMADOR sobre lo que representan los Zorros en su vida y sus metas a corto plazo, pero también de la incertidumbre sobre su futuro, a la espera de Alejandro Irarragorri, a quien conoce por su paso en Santos, dé el visto bueno sobre su continuidad.

“Con la gente de Orlegi tengo una relación muy buena, fueron ellos los que me acercaron a Santos y si se tendrá que dar (continuidad), se dará en algún momento y estaremos a la espera, esa es la realidad, hoy por hoy no hay nada confirmado, nada oficializado”, comentó el DT, quien cree que los nuevos dueños del Atlas aún están revisando toda la información del club, “estarán haciendo sus cálculos para tratar de analizar y ver qué les cierra mejor y sabiendo que es una organización muy seria, buscará seguramente con su modelo exitoso de negocio tratar de potenciar al club”.

La Selección de Argentina, la Roma, pero sobre todo el Atlas, son los sueños y objetivos como DT de Cufré, y es justo con los rojinegros con quienes quiere triunfar y quedarse toda la vida.

“Uno sueña con dirigir una Selección por ejemplo, sueño con dirigir un día a la Roma porque sé cómo es esa afición también, pero soñé estar en Atlas y se me cumplió ese sueño y ahora lo que quiero hacer dentro de ese sueño es conseguir logros importantes para el equipo”, agregó.

“La verdad no me pongo otra fecha ni otro objetivo que no sea el dirigir este hermoso club y espero continuar y lograr cosas importantes para esta afición, te puedo asegurar que eso no me deja dormir, cuando me tocó estar como jugador dormía ocho horas porque era obligación, pero ahora como entrenador duermo cuatro tratando de aportar al Atlas lo que necesita. No me veo fuera del Atlas ni en cinco ni en 10 años, ojalá me quede a vivir toda la vida en el club”.

Aplaude venta

Eugenio Ruiz Orozco, quien fungía como presidente del Consejo Directivo de Clubes Atlas en la venta a Grupo Salinas, ve con buenos ojos la llegada de Grupo Orlegi a los Zorros, toda vez que los del Ajusco no pudieron con el paquete rojinegro, luego de no lograr un sólo trofeo con el primer equipo durante su gestión.

“Uno nunca conoce las tripas, conoce el exterior y seguramente buscaron hacer muchas cosas para hacer un equipo ganador, no se dio y qué bueno que recapacitaron y entregaron la oportunidad a un grupo que tiene la experiencia y podrán hacer del Atlas un equipo ganador”, comentó el ex presidente atlista.

“La gente que queremos al Atlas, lo que deseamos es que les vaya bien, además de que la experiencia que nosotros tuvimos, que seguramente es la misma que la gente de TV Azteca vio, es que este tema no es fácil de tratar, que es complejo y que todo mundo quiere buenos resultados y no se dieron, y al no darse me parece correcto que den un paso al costado”, agregó.

Al grupo que presiden Alejandro Irarragorri, el ex directivo del Atlas no dudó en desearles buena suerte y que luchen a toda costa por darle alegría a la afición que está tan ávida de festejar un título, ese que se ha negado desde 1951.

“Somos millones de personas que creemos en el Altas y en su futbol, creo que si se juntan los ingredientes para poder hacerlo capeón, pues les deseo que eso suceda”, afirmó.

Eugenio Ruiz Orozco tomó la presidencia del Atlas en mayo de 2013 al ser candidato único en aquel entonces y ese mismo año, tras reuniones, asambleas, gritos y sombrerazos, decidió vender al equipo de futbol al mejor postor, y fue Grupo Salinas el ganón.