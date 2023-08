No sólo el duelo entre Atlas vs América de la rama varonil no podrá jugarse en la cancha del Estadio Jalisco, sino que también Atlas Femenil deberá de aplazar su juego que estaba pactado este lunes contra el Atlético de San Luis.

Las condiciones del campo siguen sin ser adecuadas para que se puedan disputar partidos en él, y la Liga MX Femenil sigue viendo por el bien de las jugadoras por lo que determinaron que el partido correspondiente de la Jornada 7, deberá jugarse hasta que la cancha del coloso de la Calzada Independencia presente una notable mejoría.

“Derivado de las últimas revisiones por parte del Comité de evaluación de estadios, se determinó que la cancha del Estadio Jalisco no cuenta con las condiciones aptas para la realización del partido entre Atlas Femenil y Atlético de San Luis Femenil correspondiente a la Jornada 7 del A2023”, mencionó la Liga MX Femenil en redes sociales.

Recordar que, el lunes pasado las rojinegras jugarían contra el América en el Jalisco, sin embargo después de una tormenta eléctrica, quedó en evidencia que el campo presentaba una apariencia bastante crítica. Sobre todo, en el lado que se situó el escenario donde de presentó Romeo Santos el viernes 11 de agosto.

Aquel encuentro tuvo que jugarse al día siguiente en las instalaciones de CECAF y las academicas ya han tenido que postergar dos partidos: el primero, es el que se jugaría el pasado jueves contra Pachuca en la fecha doble del torneo y que no se disputó por el corto tiempo de recuperación. Mientras que, el segundo, es contra las potosinas por la mala calidad del terreno jalisciense.

La fecha y el horario en el que se llevará acabo el compromiso frente al San Luis por la jornada siete aún no se definen, pero se aseguró que en los próximos días se anunciarán los detalles.