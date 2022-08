Atlas, en el abandono como local

La Fiel, una afición diferente, que apoya en todo momento, que estuvo en los momentos álgidos del club rojinegro, en los que luchaban por no descender y que ahora apoyan con el bicampeonato. Una fanaticada que ha sido golpeada, tanto en lo económico como en lo social, y por tal motivo, ya no pueden acudir al estadio Jalisco a ver y a apoyar al equipo de sus amores.

Al Atlas no lo abandonó su afición, a pesar de haber registrado hasta el momento un promedio de 23.06% de asistencia por juego en los cinco partidos que han disputado en el estadio Jalisco, porcentaje que se traduce en una entrada de 12 mil aficionados por encuentro. De acuerdo con las voces de algunos miembros de la Fiel, al bicampeón lo abandonó Grupo Orlegi.

Así lo cuenta Tomás Valdivia, un aficionado rojinegro desde la cuna, que lloró en las derrotas y celebró eufórico en las recientes alegrías. Este aficionado del Atlas explica por qué él, en su caso, dejó de apoyar al equipo desde las gradas del coloso de la calzada Independencia, aun y cuando era su costumbre hacerlo cada 15 días, sin falta.

“Creo que la experiencia es pésima en todos los sentidos: precios excesivos, espectáculo limitado, accesibilidad compleja (desde el estacionamiento), los accesos al inmueble son un caos. Pero creo que el tema de lo elevado de los precios es lo que más ‘pega’, ya que la mayoría de los factores antes mencionados se han tenido siempre, lo único nuevo son los precios, los cuatro accesos y el Fan ID. Yo no estoy en contra de la venta virtual, pero sé que a muchos se les complica. Además la plataforma boletera he escuchado que es una porquería. Por todo eso yo no he ido este torneo al estadio”, explicó.

También mencionó que los precios, las prioridades, así como el pobre espectáculo brindado en la cancha, hacen un “martirio” ir a ver al Atlas.

“En una temporada más bien mala. Y con economía golpeada. La gente prefiere pagar útiles escolares, ir a un buen restaurante, pagar el gas; hay prioridades. El espectáculo del futbol se está convirtiendo en un evento elitista con un nivel más bien pobre, con una experiencia mala y una economía golpeada. Me parece totalmente normal lo que sucede”, comentó.

TELÓN DE FONDO

Poco ha cambiado de parte de la directiva

La temporada pasada, en la que Atlas se proclamó bicampeón, las entradas en el estadio Jalisco fueron igual de paupérrimas a las que se viven actualmente en el Apertura 2022.

En junio pasado, el presidente José Riestra, tras ser entrevistado por EL INFORMADOR, buscó una explicación ante la apatía de la Fiel por asistir a los juegos de los Rojinegros en calidad de local.

“Creo que el desafortunado suceso de Querétaro algo cambió, tuvimos que implementar un Fan ID, algunas personas no se sentían cómodas, en otras generaba un retraso para poder ingresar al estadio. Durante muchos años Atlas estaba acostumbrado a que se regalaran muchos boletos en el estadio Jalisco, a muchas promociones o situaciones que el Grupo (Orlegi) cree que con eso no puede construir, no se puede llegar a donde queremos si seguimos con esas prácticas”, dijo en aquella ocasión el presidente de los Zorros.

El Fan ID es un requisito que la Liga MX impuso para monitorear a los aficionados que acuden a los estadios y así evitar sucesos como los del 5 de marzo en La Corregidora. Dicha medida es obligada para todas las plazas, pero sólo se ha aplicado a cabalidad en Torreón y en el estadio Jalisco.

“SOLOS”

Entradas de Atlas como local Jornada 3 vs. Cruz Azul 13,185 aficionados Jornada 5 vs. Tijuana 12,481 aficionados Jornada 7 vs. Querétaro 14,804 aficionados Jornada 9 vs. Juárez FC 11,548 aficionados Jornada 10 vs. Puebla 11,430 aficionados Total: 63,448 aficionados

PRECIOS

Gasto mínimo en el Jalisco

Dos boletos que se cuentan entre los más económicos $500 c/u = $1,000

$150 estacionamiento

$500 de consumo

Total: $1,650

.