Atlas contrata a Cristian Cálix, del Marathón

El delantero de 19 años de edad, Cristian Cálix, determinó no continuar con el Marathon de Honduras porque logró un acuerdo con el Atlas, el cual será por cuatro años. El joven atacante ya se encuentra en México, para hacerse los estudios médicos de rigor y firmar su contrato.

Cálix viene al futbol mexicano por la vitrina que ofrece, además de que económicamente le irá mucho mejor que con el Marathon. Atlas le ganó la carrera a equipos hondureños como Olimpia y el Motagua, así como al Real España, quienes también estuvieron ofertando por sus servicios.

El joven atacante no fue adquirido por el Españyol de la Liga española, estuvo a prueba pero no convenció, y en el Marathón hizo bien las cosas. Atlas ya antes tuvo a jugadores de Honduras que no le dejaron buenos recuerdos a la afición como Georgie Welcome, Wilmer Velásquez, Carlos Costly. El técnico Guillermo Hoyos ya espera al seleccionados Sub-20, para integrarlo al equipo cuanto antes.

JM