Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 23 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

León vs Pachuca | 17:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Monterrey vs Necaxa | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Mazatlán vs Tigres | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7 |

Cruz Azul vs Toluca | 21:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Irapuato | 18:00 horas | Hi! Sports TV |

Mineros Zacatecas vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 horas | Latin American Sports TV |

Cancún FC vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Mallorca vs Celta | 09:00 horas | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Elche | 11:30 horas | SKY Sports |

Levante vs Barcelona | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Manchester City vs Tottenham | 05:30 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Burnley vs Sunderland | 08:00 horas | HBO MAX, TNT |

Brentford vs Aston Villa | 08:00 horas | HBO MAX |

Bournemouth vs Wolverhampton | 08:00 horas | Caliente TV |

Arsenal vs Leeds United | 10:30 horas | HBO MAX, TNT |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

Genoa vs US Lecce | 10:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Sassuolo vs Napoli | 10:30 horas | Disney+ Premium |

AS Roma vs Bologna | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

AC Milan vs US Cremonese | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Marsella vs Paris FC | 09:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Nice vs Auxerre | 11:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Olympique de Lyon vs Metz | 13:05 horas | TV5MONDE, Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Hoffenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | 07:30 horas | SKY Sports |

Freiburg vs Augsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Union Berlin vs Stuttgart | 07:30 horas | SKY Sports |

Heidenheim vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

St. Pauli vs Borussia Dortmund | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 23 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

PSV Eindhoven vs Groningen | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

