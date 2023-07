El director técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora confirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que su equipo empató sin goles con Santos Laguna, que el delantero argentino, Julio César Furch ha decidido aceptar la propuesta que le fue ofrecida desde Brasil, por lo que saldrá de la institución hacia una nueva aventura.

“No tuvimos un ‘9’ referente, sin embargo tuvimos mucha movilidad al frente, evidentemente sabemos de las características de Julio, pero Julio recibió una oferta y aceptó ir por un desafío y aquí el grupo Orlegi y Atlas FC y un servidor buscamos que haya las voluntades combinadas para continuar, si no es así, pues bueno, apoyamos el deseo del jugador”, comentó Mora.

Además, el técnico se siente contrariado porque Ozziel Herrera, jugador mexicano que se encuentra concentrado con el Tricolor en la Copa Oro y que suena para reforzar a los Tigres a partir de que termine su participación con la selección, no le contesta siquiera los mensajes, por lo que espera comunicarse con él lo antes posible.

“Lo de Ozziel, no sé nada de él, no me contesta los mensajes, no sé nada de él en ese sentido, he platicado con él por sus pocos minutos y su rendimiento, pero no sé nada sobre su salida”, apuntó.