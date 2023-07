Atlas informó sobre su cuarto fichaje de la temporada y se trata del joven colombiano de 23 años, Juan Manuel Zapata quien llega procedente del Envigado FC, equipo del máximo circuito de su país natal.

Zapata llega en condición de préstamo por un año, además de que estaba en el panorama de los rojinegros desde antes que se diera la venta de Julián Quiñones al América, por lo que es un fichaje esperado y concretado con gran éxito por parte de la directiva.

Es mediocentro, pero también se puede desempeñar como pivote y medio ofensivo, además se caracteriza por tener un buen golpeo de corta y larga distancia. Así como a la hora de la creación de juego, más el sacrificio que está dispuesto a hacer en cuestiones defensivas.

Juan Manuel reconoció que, de acuerdo con sus características, es un jugador que le viene muy bien al sistema de juego de Benjamín Mora, además de que busca poder brindarle mucho gozo a la afición que se lo merece.

“Espero poder darle muchas alegrías a la gente, conseguir títulos y venir a ganarme mi puesto acá. Con mis características sé que encajo perfectamente en el sistema del club y espero demostrarlo y ratificarlo dentro del terreno de juego”, mencionó Zapata.

Se dijo contento ante las muestras de apoyo que ha tenido por parte de algunos fanáticos que le dieron la bienvenida al equipo, así como también ansioso por poder realizar su debut en el futbol mexicano y mostrar sus habilidades dentro de la cancha.

“La verdad, el poco cariño que me han mostrado los pocos hinchas que me he encontrado hasta ahora ha sido muy bonito, espero el apoyo porque yo dentro de la cancha voy a dar todo para que cada uno de ellos se lleva una felicidad cada vez que vayan al estadio (…) Estoy muy emocionado, ya quiero comenzar a competir, la gente se merece que el club peleé por el campeonato y voy a luchar por eso y también por el título internacional”, finalizó.