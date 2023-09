Aunque falta todavía un partido para que se dispute el Clásico Tapatío, hay jugadores de los rojinegros del Atlas que están en riesgo de perderse el duelo frente a Chivas y eso sería por suspensión por parte de la Comisión Disciplinaria.

El capitán Aldo Rocha y el colombiano Juan Manuel Zapata acumulan cuatro tarjetas amarillas hasta el momento en el Apertura 2023, por lo que en caso de ver un tarjetón en el duelo ante Puebla de este jueves en el Estadio Jalisco, serían castigados y no estarían en el Estadio AKRON ante las Chivas.

Sin embargo, para el director técnico Benjamín Mora, esto no es un motivo para pensar en remplazarlos para que no corran ese riesgo o que los mismos jugadores no disputen cada balón con la intensidad que suelen hacerlo.

"No hay otro partido más que el de mañana, no existe, no pienso en eso, no está, no vamos contra Chivas, vamos contra Puebla, es el más importante, los jugadores nunca quieren ser amonestados, nunca quieren ser expulsados, por obviedad quieren jugar siempre, no me quita el pensamiento que los jugadores son profesionales para afrontar el partido de mañana con profesionalidad, el destino dirá lo que tiene que pasar, no pensamos en el futuro ni en el pasado, esa es la postura, la idea que tenemos", dijo el entrenador mexicano de los Zorros.

AMARILLAS A ROCHA

Vs Monterrey

Vs Querétaro

Vs Toluca

Vs Tigres

AMARILLAS A ZAPATA

Vs Santos

Vs América

Vs Toluca

Vs FC Juárez

