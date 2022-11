Noche triste para la familia rojinegra. A la edad de 87 años, Alfredo “Pistache” Torres, una de las máximas leyendas de los Zorros del Atlas ha fallecido, dejando un legado lleno de amor, tradición y pasión por los colores de su amada Academia.

“No me quiero morir hasta ver campeón al Atlas”, señaló hace apenas un año, y se le cumplió con creces. Aquel menudo jugador que llegó a las filas de los rojinegros en 1952, a un equipo ya campeón, finalmente pudo ver a uno de sus amores levantar no uno, no dos, sino tres trofeos en tan solo unos meses.

Atlas fue campeón del Apertura 2021, del Clausura 2022 y campeón de campeones. Sin embargo, por problemas de salud y por recomendación médica, no asistió al estadio para ver a sus muchachos, pero desde sus aposentos les había mandado todas las buenas vibras, sus porras y su aliento. Hoy ya disfruta del amor por el futbol y por el Atlas, desde un mejor lugar.

“Con mucho dolor y el corazón partido, lamentamos profundamente tu partida, Alfredo Pistache Torres. Descansa en paz; estaremos agradecidos de por vida por todo lo que nos diste en tantos años… Serás #EternamenteRojinegro”, publicó el Atlas FC en su cuenta oficial de twitter.

Por su parte, Atlas Clubes también lamentó el fallecimiento del emblema rojinegro: “Nuestra familia rojinegra está de luto. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro legendario Alfredo “Pistache” Torres a los 87 años de edad. Enviamos nuestro sentido y solidario abrazo a su familia y a todos los rojinegros que siempre lo admiramos. Descanse en Paz”.