Alfredo “Pistache” Torres: Toda una vida rojinegra

“Daría toda mi vida por ser campeón”, canta la Fiel partido a partido y hoy están más cerca que nunca.

Nadie merece más ver al Atlas levantar un título que don Alfredo “Pistache” Torres, quien entre broma y broma, prometió que no dejaría este mundo hasta no ver al equipo de sus amores siendo monarca del futbol mexicano.

Atlas jugará el partido de vuelta de la final del Apertura 2021 ante León mañana a las 8:00 de la noche en el estadio Jalisco, en donde lleva una desventaja de 2-3.

“Se había dicho en broma, que yo no me moriría hasta no ver al Atlas campeón y fueron algunas bromas, pero hijo del mañana, yo me pongo tan nervioso, que cuando se juega en el Estadio, siempre salgo diez minuto antes de que se termine, porque en este tiempo nos pasan muchas cosas, o pierdes, o empatas o ganas, siempre en esos últimos minutos y yo me salgo”, platicó entre risas, por momentos nostalgia y de muy buen humor un nervioso y siempre rojinegro Alfredo “Pistache” Torres.

A sus 86 años, ha jugado con los Rojinegros campeones en su debut en 1951, una temporada después de la obtención del título, disputó una Copa del Mundo en Suiza 1954, fue director técnico, como titular y como interino, campeón en Segunda División, donde logró ascensos, tiene una gran familia que ama, por lo que a don Alfredo “Pistache” Torres, sólo le queda ver a su Atlas campeón.

El exjugador desea que el partido de mañana entre Atlas y León, a las 20:15 horas, y que se transmitirá por Azteca 7, sea favorable para los Rojinegros. EL INFORMADOR/G. Gallo

—¿Hoy le gusta cómo juega el Atlas?

—Me gusta en unos partidos y en otros no me gusta, porque no sé qué pasará, que lo hace muy bien, digamos que en el primer tiempo y para el segundo tiempo se están cayendo, pero antes bonito que se jugaba, bien asentaditos y yo creo que eso se debe a que el Atlas tiene mucho público y toda esa afición se merece ya un campeonato.

—¿Qué representa ser una figura tan querida por Atlas?

—Para mí es una gran satisfacción porque desde que llegué, porque me vieron jugar un domingo, me contratan en lunes, entreno el martes y debuto el jueves en México contra el Atlante, metiendo dos goles y de ahí para el rial ya no solté el puesto, siempre me di a querer, porque nunca me hice tonto para nada, al contrario, siempre le echaba más ganas.

—¿Le gusta este Atlas de nueva generación?

—Sí me gusta, porque nos estamos defendiendo muy bien, pero a veces en los últimos diez minutos o nos han ganado, hemos empatado, todo es al final en los últimos diez minutos en donde Atlas hemos perdido muchos partidos

—¿Ya siente nervios por la Final?

—Para empezar, no voy a ir porque no puedo salir, estuve enfermo cerca de 22 días y apenas empiezo a caminar y los doctores me recomiendan que no salga, que lo vea en casa, que no me ponga nervioso. Nosotros vimos la Ida con toda la familia y yo no hablaba nada, yo estaba muy nervioso.

—¿Ve al Atlas alzando el trofeo de campeón?

—Yo tengo confianza en que si el Atlas sale a un primer tiempo, así como lo está haciendo, vamos a ser campeones.

QUIEREN UNA CELEBRACIÓN EN GRANDE

Planean desfile si Atlas es campeón

Aunque el título del Atlas se complicó en llegar luego del partido de ida en donde ganó el León 3-2, la confianza en los Rojinegros está más fuerte que nunca y la directiva ya planea, con el permiso de las autoridades estatales y municipales, un desfile por las principales calles y avenidas de la ciudad de Guadalajara.

Tentativamente sería este lunes 13 de diciembre, sin embargo, el día, la hora y el lugar de inicio del contingente rojinegro en el desfile todavía están por confirmarse y sería hasta el domingo por la noche o el lunes por la mañana, en caso de que se logre el título, que se organice ya en tiempo y forma el festejo en la Perla Tapatía.

Por otro lado, se pudo saber que para el día de la final, mañana, en caso de ser campeones, se tendrán los tradicionales festejos con el trofeo en el terreno de juego y en los vestidores entre elementos del primer equipo. Luego, jugadores, directiva y cuerpo técnico, junto a sus familias, estarían acudiendo a festejar en lo privado.

TOME PRECAUCIONES

Habrá cierres viales

Cierre a la glorieta de Los Niños Héroes desde las 21:00 horas, en donde se colocarán pantallas para la transmisión del partido. Dicho cierre abarcará la avenida Chapultepec, en ambos sentidos, desde la avenida Niños Héroes hasta la calle Mexicaltzingo.