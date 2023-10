El director técnico del Atlas, Benjamín Mora, expresó su pesar ante la negativa de Chivas de llevar a cabo un día de medios previo al Clásico Tapatío que se llevará a cabo el próximo sábado en el Estadio AKRON. Mora considera que esta actividad habría contribuido a crear un ambiente más positivo en la ciudad antes del partido.

"Muy negativo, no suma, no nos ayuda a crecer en la ciudad, en el estado, en lo que a nosotros queremos Orlegi, Atlas FC, Benjamín Mora, no le ayuda al futbol de Guadalajara, no me parece correcto que no haya podido suceder. No solo es futbol, también se crean expectativas de crecimiento deportivo en la ciudad, se crea un buen ambiente para que las familias se integren al futbol, pero no me parece correcto, aunque cualquiera toma sus propias decisiones", dijo el entrenador del Atlas.

En un mensaje dirigido a la apasionada afición del Atlas, Mora prometió que el equipo dará lo mejor de sí para conseguir la victoria frente a su acérrimo rival, las Chivas. El encuentro se llevará a cabo en el inmueble del Periférico, y el Atlas buscará los tres puntos con determinación.

"El mensaje para los aficionados es el mismo. Nosotros nos fortalecemos con ellos alentando, nos hacemos más grandes con ellos en su apoyo incondicional, ahora de visita también. Ellos son el palpitar de nuestro accionar, si no nos rendimos es por la Fiel, el mensaje es que no dejaremos de pelear y seguramente saldremos en un día positivo y en donde podremos acercarnos a la posibilidad de darles una alegría", siguió.

Además, Mora informó que Brian Lozano estará en condiciones de jugar en el importante duelo ante las Chivas, ya que ha superado completamente su lesión. La presencia de Lozano en el campo de juego representa una buena noticia para el equipo rojinegro y sus seguidores, ya que es un elemento clave en la plantilla.

