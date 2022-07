El inminente regreso de Camilo Vargas tras cumplir con su partido de castigo, por ende la salida de José Hernández, así como la duda sobre la permanencia de Anderson Santamaría por una lesión, son algunos de los cambios que ensaya Diego Cocca de cara al partido del próximo domingo de Atlas ante su hermano Santos Laguna.

El defensor peruano se resintió de una lesión durante el entrenamiento de este jueves en La Madriguera, por lo que no lo pudo completar y lo abandonó antes de que el equipo finalizara. Otros jugadores que entrenaron por separado fueron Luis "Hueso" Reyes y Martín Nervo, luego de presentar una sobrecarga muscular. Sin embargo, estos dos jugadores no tendrán problemas para ser considerados para el partido en Torreón el domingo, no así Anderson Santamaría, quien es duda.

Además de esto, todos los jugadores restantes están en plenitud de condiciones, desde los que recién se recuperaron de sus lesiones como Julio César Furch, Diego Barbosa o Julián Quiñones, hasta la ausencia de jugadores suspendidos, por lo que Diego Cocca tiene mucho de dónde elegir para conformar su alineación, con la cual buscará volver a la senda del triunfo.

