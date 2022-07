No solo en lo individual, también en lo colectivo y sobre todo a nivel directivo, el partido entre Santos Laguna y Atlas de este domingo será especial, ya que comparten propietario y también algunos elementos que incluso brillaron con el que será su rival.

El delantero Julio César Furch es un ejemplo de ello, ya que fue campeón con el cuadro de Torreón, figura e ídolo para la afición, sin embargo, ahora se debe a los colores rojo y negro, con quien incluso ya fue bicampeón.

"Volver a la Comarca siempre va a ser lindo, tengo unos recuerdos muy lindos de toda la gente, de la ciudad, la última vez que me tocó estar sentí muchísimo cariño y eso es lo lindo del futbol, el recuerdo que uno se lleva, aparte de los títulos y los amigos y esos recuerdos son los que más quedan en la memoria de uno", dijo el delantero argentino del Atlas.

Furch explicó las claves para que el actual bicampeón pueda salir con los tres puntos el próximo domingo a las 19:00 horas del Estadio TSM ante Santos.

"El equipo no debe regalar ni un minuto, salir concentrados desde el principio, pero lo que se ha visto por momentos, el equipo juega muy bien, la pelota no quiere entrar o no se terminan bien todas las jugadas y hay que retomar eso", apuntó.

