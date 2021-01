Atlas: Juan Román Riquelme había aceptado jugar para los Zorros, dice Bruno Marioni

El exfutbolista Bruno Marioni, reveló que Juan Román Riquelme estuvo a punto de jugar en la Liga MX, de manera específica dijo que el argentino había aceptado jugar para el Atlas.

En una entrevista para el canal de YouTube MX Sudamérica, Bruno Marioni afirmó que estuvo cerca de convertirse en director deportivo del Atlas una vez que se retiró de las canchas, y que ya había acordado de palabra con Juan Román Riquelme formar parte del equipo rojinegro.

Pero ninguna de las dos cosas sucedió, porque Marioni no terminó como directivo de los zorros y Riquelme no llegó al Atlas.

''Esto es la primera vez que lo voy a contar. Yo estuve a punto de ser directivo de Atlas cuando me retiré, al año, creo, y lo llamé a Román y me dijo, 'sí, puede ser', y dije 'wow, qué loco, ojalá'. Bueno, al final no fui director deportivo y Riquelme no vino a México, pero por supuesto que me lo imaginaba jugando en México y rompiéndola en México'', dijo quien también fuera jugador de Pumas y Pachuca.

Bruno Marioni se retiró en 2010 después de militar en las filas de Estudiantes Tecos, y un año después habría buscado la llegada de Juan Román Riquelme, leyenda de Boca Juniors, para el Atlas.

