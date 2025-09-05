El regreso de la Selección Mexicana a la actividad internacional estará marcado por el duelo ante Japón este sábado, pero más allá de la preparación rumbo al Mundial 2026, Javier “Vasco” Aguirre dejó un mensaje claro sobre Guillermo Ochoa: no habrá concesiones, ni siquiera para quien busca disputar su sexta Copa del Mundo.

El timonel azteca reconoció la importancia del arquero en la historia del Tricolor, aunque dejó claro que su convocatoria dependerá únicamente de su nivel y actualidad:

“Lo de las seis Copas del Mundo, yo no regalo nada, esa es la verdad. Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando. La intención es quedarse en Europa. Mientras no esté en forma, no va a venir”.

Aguirre insistió en que Ochoa debe resolver pronto su futuro para mantenerse en la pelea por un lugar en la lista final. “Hablaba con su representante, confío en que consiga club pronto y, si está bien, será uno más en la baraja de cinco o seis porteros que he manejado”, señaló.

Sobre el duelo ante Japón, el “Vasco” explicó la relevancia de enfrentar rivales de distintos estilos, más allá de la zona de Concacaf.

“Cuando llegué a Japón me dijeron que me habían contratado porque veían similitudes físicas con México. Desde que tomé a la Selección pedí partidos contra equipos de Conmebol, Europa, Asia y África. Estos encuentros nos sirven mucho. Japón fue de los primeros clasificados al Mundial y Corea está en el lugar 23 del mundo. Eso nos pone a prueba y nos saca de la burbuja de Concacaf”, afirmó.

Finalmente, sobre la alineación, Aguirre adelantó que Alexis Vega será titular en el ataque. “Con la baja del ‘Chino’ Huerta, un lado será Alexis, el otro pueden ser Alvarado, Lozano o Laínez. Hablé con Ancelotti, que lo puso hasta de centro delantero en Napoli, pero hoy lo veo jugando de fuera hacia adentro. Lo que sí sé es que inicia”.

