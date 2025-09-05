Academia AGA será sede de entrenamiento de la Selección Mexicana en octubre

De cara al encuentro de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional mexicano tendrá como sede de entrenamiento la Academia AGA de los Rojinegros del Atlas.

La directiva Rojinegra dio a conocer la noticia en la celebración de su segundo aniversario, por lo que el combinado nacional mexicano visitará por primera ocasión la que será una de las sedes de entrenamiento en la siguiente Copa del Mundo.

“El combinado nacional utilizará nuestras instalaciones de clase mundial como parte de su preparación para el encuentro de Fecha FIFA que sostendrá contra Ecuador el 14 de octubre en el Estadio Akron. Este acontecimiento marca un hito en nuestra historia y reafirma nuestra posición como un centro de alto rendimiento de talla internacional”, se lee en el comunicado.

La Selección Mexicana de Fútbol arribará a territorio tapatío el próximo domingo 12 de octubre, y ahí iniciará su concentración en las instalaciones del conjunto Rojinegro.

“Recibir a la Selección Mexicana nos llena de emoción y nos impulsa a seguir trabajando para posicionar al fútbol mexicano en el plano mundial. El prestigio de nuestro complejo se ve refrendado por la reciente selección de Academia AGA como una de las posibles bases operativas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este reconocimiento internacional subraya la excelencia de nuestras instalaciones, las mismas que ahora estarán al servicio de nuestro representativo nacional”, concluyó.

MF