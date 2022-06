Un total de 20 personas, entre las que se encontraban familiares, amigos y algunos integrantes de la porra del Atlas, conocida como "La 51", se manifestaron la tarde de este miércoles en Guadalajara para exigir la liberación de los cuatro aficionados rojinegros que se encuentran detenidos en Querétaro, además de denunciar violaciones al debido proceso.

El grupo partió desde el Parque Revolución (Parque Rojo) hasta Palacio de Gobierno en el Centro Histórico, para exigir que sean liberados los cuatro integrantes que fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco y puestos a disposición de la Fiscalía de Querétaro por los hechos violentos sucedidos en el Estadio La Corregidora de los Gallos Blancos.

La protesta comenzó alrededor de las 17:00 horas en el cruce de Avenida Federalismo y Avenida Juárez. De ahí caminaron por todo Juárez por el carril lateral derecho en contraflujo de los automovilistas y con la asistencia de Policías Viales hasta llegar a Palacio de Gobierno en el primer cuadro de la Ciudad.

Entre las consignas que cargaban en carteles era "¡Quiero libre a mi hijo, es inocente!", "Exigimos la liberación de los aficionados del Atlas detenidos injustamente".

Liliana Elizabeth Nande Álvarez, madre de Jiovanni Daniel Martínez Nande quien fue uno de los últimos en recuperarse por las lesiones que sufrió el sábado 5 de marzo en Querétaro en la trifulca entre aficionados, aseguró que las autoridades se lo llevaron con mentiras y en mal estado de salud.

EL INFORMADOR constató en el Hospital Civil que los golpes que tenía Jiovanni eran de consideración e incluso su madre aseguró que en ningún momento hay videos que se observe a su hijo agrediendo a alguien.

"Sigue delicado, a la semana que lo dieron de alta comenzaron a llegar de la Fiscalía de Jalisco, que tenía varias denuncias que había golpeado. ¿Cómo va a golpear, si ya estaba golpeado? Desde aquí ha sido varias idas, de aquí se lo llevaron con mentiras, fueron a la casa y le dijeron que tenía que hacerse estudios, se fueron a su trabajo, no le enseñaron papel y se lo llevaron con mentiras, hay cámaras, mi hijo va mal, él no se puede quedar mucho rato parado porque se pone mal de los golpes que le dieron, se marea. No lo solapo el siempre dio la cara, los detenidos son puras personas que estuvieron hospitalizadas, no se investigó", comentó.

Insisten en saber detalles de sus hijos

Entre los detenidos están Luis, Jiovanni, Juan Álvaro y otro más que se mantuvo en anonimato.

La madre de Luis Ángel Gori Espinoza, mostró uno de los videos en el que Luis fue agredido y cómo quedó convulsionándose en los pasillos del Estadio La Corregidora; además señaló que hasta el momento no sabe nada de su hijo. Las diferentes madres han ido a visitar a sus hijos y no han podido platicar con ellos en la prisión preventiva donde se encuentran.

"No hemos tenido comunicación con ellos para nada. No se ha visto ningún video donde se vea él agrediendo, solo se ve que patea una raja. Llegaron y le dijeron que tenía una orden de aprehensión, lo entregaron en Querétaro. Se están llevando a los que estuvieron hospitalizados. He ido tres veces a Querétaro pidiendo aquí y allá prestado, no tenemos recursos, no nos han dejado pasar, me hizo una llamada de un segundo pidiéndome un abogado", señaló.

María Lida Amaral, mamá de Juan Álvaro señala que la culpa de todo lo sucedido en el Estadio La Corregidora es del Gobierno de Querétaro, ya que no tomó las medidas necesarias de seguridad para un duelo de tal riesgo y no hay funcionarios detenidos.

"Yo me enteré porque yo lo entregué, me dijeron que tenían orden de cateo para mi domicilio, hemos tenido amenazas y ciberacoso. Mi hijo llegó con varios golpes y con piquetes en el abdomen, lo estuve esperando, venía muy afectado psicológicamente. Yo considero que si el Estado de Querétaro hubiera tenido la vigilancia necesaria todo esto no hubiera pasado, ni hubieran sido agredidos los de Guadalajara, ni los de Querétaro, el culpable es el Gobierno de allá, ellos dejaron entrar con armas, él tenía tres cortadas, detuvieron a sus chivosexpiatorios", acotó.

Alrededor de las 19:00 horas los manifestantes fueron recibidos en las afueras de Palacio de Gobierno por Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, subsecretario del interior de la Secretaría General de Gobierno y les dijo que dialogarían con el Gobierno de Querétaro para saber en qué proceso judicial se encuentran los detenidos.

