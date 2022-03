El director técnico del campeón del futbol mexicano, Diego Martín Cocca se encuentra en negociaciones con la directiva del Atlas y de Grupo Orlegi, con la finalidad de renovar su contrato que lo vincule por más tiempo con los rojinegros, dado que expira al finalizar el actual Clausura 2022.

Sin embargo, el grupo que preside Alejandro Irarragorri y que representa en Atlas, José Riestra, tiene por costumbre no hacer tantas olas en cuanto a renovaciones, ya que manejan los contratos de manera indefinida, aunque en este caso, el de Cocca sí tiene una fecha de expiración.

"Lo que he hablado con mi representante es para el tema contractual con el club, se termina un contrato y hay que sentarse a hablar, a mí me interesa la parte deportiva y es lo que queremos, veremos si estamos en la misma sintonía para poder continuar o no, esto es así y hoy pienso en Cruz Azul, tener al mejor equipo en cancha, terminar en los primeros puestos y clasificar, pero valorar que el próximo mes termina el contrato y ya veremos, sí pasa por mi cabeza pero sí estamos en eso", explicó el técnico argentino.

Algo que se ha manejado, más por redes sociales dentro de la afición, que por cuestiones oficiales, es que Diego Cocca se merece un contrato vitalicio con el club al que hizo campeón, sin embargo, el propio timonel no cree en ese tipo de firma, ya que va poco a poco buscando más y mejores objetivos.

"No me interesa un contrato de por vida, es ficticio, yo creo que por lo menos lo que yo pienso es estar en un lugar donde uno quiere estar y seguir creciendo, logrando objetivos nuevos y cada vez más difíciles, en este caso Atlas debe jugar Campeón de Campeones, Concachampions, torneos internacionales, viene una evolución y veremos de qué manera lo queremos enfrentar y con qué plantel contamos y si es el proyecto que queremos", comentó.

