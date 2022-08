A pesar de estar en la parte baja de la tabla general y de haber sumado dos puntos de nueve en esta fecha doble, el director técnico del bicampeón, Diego Cocca aceptó que el Atlas va por buen camino y este estilo de juego es el que se necesita para poder trascender en lo que resta de la campaña y lograr los objetivos trazados.

“Parte de nuestra función es decirles lo que vemos, dijimos lo que sentimos y lo entendieron y hoy el equipo transmitió otra cosa, este es el camino por el que tenemos que transitar, no tenemos que bajarnos de este lugar, ya los triunfos es otra cosa, pero este es el camino”, dijo el estratega argentino una vez que finalizó el encuentro en donde los Zorros empataron 1-1 con Puebla.

Y precisamente sobre este partido ante La Franja, Cocca aceptó que fue un buen partido, ante un rival duro y en una cancha como la del Jalisco que no estaba en buenas condiciones.

“Es positivo por la forma, el objetivo era ganar, sumar tres puntos en el Jalisco en donde hay que recuperar puntos, el equipo fue para adelante, Puebla fue un rival muy duro, muy físico, una cancha muy blanda, que había que hacer un esfuerzo muy grande, el equipo estuvo a la altura, nos faltó efectividad, buscamos siempre el arco rival, no se pudo ganar y si no se pudo, no hay que perder y es importante”, explicó.

Cocca informó que Aldo Rocha no está disponible todavía para participar con el primer equipo, ya que sigue con su rehabilitación. Por cierto que Atlas estaría sufriendo la ausencia de Aníbal Chalá para el siguiente partido ante Pachuca, luego de que saliera de cambio ante Puebla en camilla.

JL