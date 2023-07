El director técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora reconoció que su equipo tiene los objetivos listos y trazados para esta Leagues Cup que está por arrancar para el equipo tapatío, entre los que están, tener un buen desempeño, pero sobre todo observar a prácticamente todo el plantel, incluyendo a algunos jóvenes que hicieron el viaje, sabiendo que hay nuevas caras que cada vez se adaptan mejor a sus ideas de juego.

“Nosotros queremos fusionar los objetivos lo más que podamos, Atlas se ha caracterizado por sacar jugadores nuevos, hoy en día han salido de la institución jugadores importantes que han sido en el tiempo pasado importantes acá y queremos potenciar a los chicos que vienen empujando fuerte y que le puedan dar a Atlas esos dividendos, después el objetivo es salir y jugar un buen partido, hacerlo de manera seria, respetuosa para la competición y respetando al rival y dando lo mejor de nosotros”, dijo el profesor Mora.

El estratega sabe que no pueden lamentarse por las salidas de jugadores importantes, aquellos que le dieron grandes triunfos a la institución, ya que hoy por hoy hay nuevos elementos que buscan forjar su propia historia, aunque todo lleva tiempo y un proceso que se debe cumplir.

“No nos preocupamos por lo que ya no tenemos, ni siquiera nos enfocamos en pensar en eso, hoy nuestro presente es este, con estos jugadores, con un estilo propio, que se vaya desarrollando con el tiempo, es verdad que los nuevos jugadores necesitan un periodo de adaptación, pero no es excusa que no puedan rendir y cumplir con lo que se les pide”, comentó en relación a las incorporaciones de jugadores como Mateo García, Jordy Caicedo, Eduardo “Mudo” Aguirre, Rivaldo Lozano, Juan Zapata y si es que algún otro se pueda sumar al proyecto.

IO