El legado que dejó el anterior entrenador Diego Cocca es alta con dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones y el nuevo técnico del Atlas, Benjamín Mora lo sabe. Sin embargo el ahora timonel señaló que no llega a cambiar las cosas en el equipo, sino a sumar nuevas ideas, ya que el equipo se arraigó con lo que les "enseñó" el argentino.

"Yo no vengo a cambiar las cosas, sino a observar las posibilidades, me gusta tener un estilo de juego, el cual debe ser ad hoc del material y características del jugador y tendría que consensuarlo y hablarlo para ver cómo se sienten para ver las situaciones que nos pueden ayudar, no solo en el estilo, sino en sumarle variantes a lo bien que se habían hecho las cosas, sumarle nuestra cosecha, nuestras ideas, no se puede cambiar de la noche a la mañana, para eso es la pretemporada", dijo Benjamín Mora en su presentación, ya portando la chamarra que lo identifica como director técnico.

Sobre la continuidad del plantel, sobre todo de jugadores clave para la obtención del bicampeonato como lo son Camilo Vargas, Julio Furch y Julián Quiñones, Mora señaló que primero quiere conocerlos, luego platicar con ellos y ya después tomará la determinación de si siguen o no en el plantel, por lo que no aseguró su permanencia en el equipo.

"Los nombres son muy especiales para Atlas, para mí como entrenador porque tienen alta calidad, son jugadores que han entregado su corazón, su mente y su performance futbolístico para lograr lo que se logró y se hará un análisis, quisiera conocerlos, saludarlos, después se hará un análisis para ver si les gustan mis ideas, mis incorporaciones y luego ya veremos y tomaremos decisiones junto a la directiva", señaló.

