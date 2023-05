Culminó el torneo con una serie de partidos sin conocer la derrota, con una mejora en cuanto al rendimiento futbolístico, pero sobre todo con un incremento en lo mental y anímico, de ahí que hoy Atlas esté en la Liguilla tras eliminar a Cruz Azul en el Repechaje. Ante esto, el director técnico Benjamín Mora enfatizó que sus rojinegros no son el “caballo negro” de la Fiesta Grande.

“No, somos Atlas FC con un grupo de guerreros unidos, con un grupo de jugadores que saben las deficiencias que tienen, saben autocriticarse y saben salir adelante en este tipo de duelos de mata-mata que son importantísimos y ya tienen experiencia, así que yo les trato de ayudar en lo que puedo en la cuestión que me corresponde y somos Atlas FC que di un pasito adelante”, enfatizó el técnico mexicano.

Sobre el partido en donde Atlas derrotó a La Máquina, Benjamín Mora dijo al finalizar el duelo en el Estadio Azteca, que se va contento con su equipo, sabiendo que tanto sufrimiento tuvo su recompensa, ya que Cruz Azul tuvo sus oportunidades para perforar la cabaña de Camilo Vargas.

“Para mí es lo más valorable y es lo que más me deja contento y satisfecho. Yo les dije que si metíamos nosotros el 100% de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro planteamiento, de nuestro esfuerzo, que no importaba qué pasara al final porque había cosas que no dependían de nosotros pero que yo iba a estar orgulloso de los muchachos y así lo estoy trabajaron todo el partido se comunicaron todo el partido, se coordinaron todo el partido.

Sabíamos que nos enfrentábamos a 95 minutos de agonía para no recibir y para intentar meter el segundo, que para nosotros es importante. Lo intentaron, la tuvieron, no cedió, pero al final el trabajo colectivo, lo sufrido, tiene su recompensa”, dijo Mora.

