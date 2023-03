A pesar de que Atlas pasa por uno de sus peores momentos en los últimos años, el técnico Benjamín Mora asegura que dentro de su vestidor no hay divisiones e incluso considera que los Zorros están más fuertes que nunca.

La noche de este sábado los rojinegros cayeron por la mínima diferencia ante León y a pesar de que sólo ha ganado un partido desde que asumió el puesto asegura que no presentará su renuncia.

"Seguiremos intentando porque el equipo está más unido que nunca, el equipo está más fuerte que nunca, el equipo no tiene divisiones en el interior. Me idenrifico con el esfuerzo de los muchachos".

"Desde que nací no he renunciado a nada, al contrario, he sido valiente para revertir las dificultades de mi vida, no es la primera vez. No voy a renunciar mientras yo vea que el 100% de los jugadores están dispuestos a pelear", advirtió el entrenador de los Zorros.

A mitad de semana, después de la derrota contra el Olimpia de Honduras, la directiva del Atlas acudió a las instalaciones del club para hablar con sus jugadores y cuerpo técnico, situación que provocó que se especulara con el posible cese de Benjamín Mora como estratega.

Pese a esto y sin importar que estén al borde de la eliminación en Concachampions, Benjamín Mora no piensa hacerse a un lado.

