Bajo su gestión, jugadores como Juan Manuel Zapata y Jhon Murillo han sufrido lesiones musculares, sin dejar de lado que otros elementos como Anderson Santamaría, Édgar Zaldívar o Camilo Vargas han sufrido algunos episodios de dolencias musculares. Ante esto, el director técnico, Beñat San José se culpó, y es que las cargas de trabajo son tan intensas, que los jugadores lo resienten durante los entrenamientos y los partidos.

“El tema muscular es responsabilidad mía, y lo digo de verdad, tenemos todo programado, todo calculado, los entrenamientos son extremadamente intensos y hay jugadores que nos comentan que no estaban acostumbrados. Para ganar los duelos personales, la presión, no hay otra de que estén muy bien físicamente preparados, es normal que haya consecuencias”, dijo el técnico español.

Por otro lado, una vez concluido el encuentro en donde Atlas derrotó a FC Juárez por 2-1 en el Estadio Jalisco, el timonel San José reconoció que es preocupante que su equipo sufra tantas expulsiones, sumando cuatro en los tres partidos que se han disputado en lo que va del torneo.

“Tenemos que hacer autocrítica, hay que hablar con los jugadores, habrán algunas tarjetas que no hayamos merecido, pero no voy a criticar a los árbitros, hay que saber identificar entre intensidad y error, lo que sí digo es que no hay ningún jugador que vaya a hacer daño. Lo de Jordy no lo vi y lo de Mateo, me dijo que quería agarrar el balón, a nosotros también nos hacen, cuando hemos hecho, nos han castigado, pero hay que tener más atenciones para no quedarnos con diez o con nueve jugadores”, dijo.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV