Tras la derrota a manos del Necaxa por 2-1 en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el director técnico del Atlas, el español Beñat San José, culpó al arbitraje del revés, ya que a su consideración Aldo Rocha, y sobre todo Brayan Trejo fueron mal expulsados, algo que condicionó el accionar de su equipo.

El técnico reconoció que cuando estaban 11 contra 11 su equipo era mejor que el rival, sin embargo, las tarjetas rojas dieron al traste al trabajo, aunque no va a criticar a los silbantes por esta situación.

“Al final creo que las expulsiones marcaron totalmente le partido y el resultado, yo no soy quién para calificar a los árbitros. Sobre Trejo, él me dijo que lo han insultado, el árbitro parece que entendió otra cosa y lo expulsó y qué le vamos a hacer. Yo no preparo al equipo para jugar ni con 10, ni con nueve, pero a partir de ahí sabemos que es difícil, fue de visita, Necaxa se fue para arriba y cuando de visita vas ganando y ya es difícil también, porque la Liga mexicana es muy pareja y eso lo hemos sufrido, nosotros queríamos ir para adelante, pero creo que el equipo ha estado bien, ya con nueve es muy difícil, y una lástima, porque el esfuerzo de los jugadores no haya tenido premio”, dijo San José.

SV