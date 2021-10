Por la poca duración del torneo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y ante el tiempo limitado que tienen los entrenadores para desarrollar sus habilidades con los jugadores, el estratega de los Astros de Jalisco, Sergio Valdeolmillos, manifestó su disgustó hacia el formato de competencia de la liga y dijo que éste debería modificarse por el bien del baloncesto nacional.

“Yo no estoy contento con este formato de competencia, es muy difícil trabajar de esa forma. Un entrenador en un torneo de dos meses y medio viene aquí a apagar fuegos, no viene a desarrollar la habilidad como entrenador. Evidentemente esto tiene que cambiar por el bien del baloncesto. Al final no te da tiempo de desarrollar a tus jugadores y sólo trabajas para ganar partidos”.

Valdeolmillos aseguró que la liga podría mejorar su nivel y ofrecer un mejor espectáculo si se jugara un torneo más largo y con una Fase Regular más equilibrada, pues consideró injusto que Astros se mida a los campeones Fuerza Regia, mientras que sus rivales de grupo, los Soles de Mexicali, se enfrentan a equipos en teoría más débiles como Halcones de Xalapa.

Asimismo, el entrenador del equipo tapatío señaló que la prioridad deberían ser en todo momento los jugadores y comentó que empalmar partidos en días consecutivos complica más la situación para los elementos de Astros y del resto de los equipos.

“Lo que realmente me preocupa para mí es realmente tener el mayor número de jugadores para las series. Sólo en México se juega un partido dos días seguido y ni siquiera con una diferencia de 24 horas. Después de 29 años de experiencia debo decir que eso es una absoluta barbaridad y yo aprovecho para hacer una crítica constructiva a ese tipo de situaciones”.

Astros ahora suma siete victorias y se ha mantenido entre los líderes de la liga. Su siguiente cita será como visitante los días 8 y 9 de octubre, cuando se midan ante Libertadores de Querétaro.

JL