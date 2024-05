Este martes, la Fiscalía de Jalisco informó que avanza en las investigaciones para dar con el paradero del hombre privado de la libertad el pasado sábado al salir de un restaurante ubicado en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Señaló que la mujer quien dijo ser su pareja, refirió que el hombre cuenta con nacionalidad estadounidense, y dio dos nombres con los cuales se le identificó.

De manera preliminar y con los pocos datos que ha dado la mujer, añadió Luis Joaquín Méndez, se dijo que el hombre tiene 36 años y se dedica al ramo inmobiliario.

Al respecto Méndez Ruiz dijo que, de manera preliminar y sin descartar ningún dato, se solicitó información a las autoridades estadounidenses para recabar mayores datos sobre la víctima, encontrando que al menos uno de los nombres dados por su pareja arrojó datos de antecedentes penales y un par de detenciones en el extranjero por delitos relacionados con narcóticos.

“Incluso ha referido que es lo único que puede decir y lo único que va a decir, lo cual ha complicado la investigación”, añadió Méndez Ruiz.

Además, añadió que sí hay una investigación abierta por oficio y protocolo, pero ni la pareja ni algún familiar ha interpuesto una denuncia oficial por el delito de desaparición.

“Denuncia específica, como tal no la hay, porque en el momento en el que se da el hecho. No hemos recibido por parte de la familia, o de la gente que lo acompañaba, una denuncia. Hay una investigación abierta porque es una obligación que tenemos las autoridades que tomamos conocimiento de la comisión de cualquier delito”, explicó al respecto del caso, en el cual no había sido aclarado el hecho de si se contaba o no con una denuncia oficial por su desaparición.

