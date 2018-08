Arturo Vidal se despide de Bayern Munich

.@kingarturo23 selbst sagt: „Danke an den #FCBayern und alle Fans. Ich habe die Zeit in München sehr genossen. Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine neue Herausforderung in Barcelona anzunehmen.“ #MiaSanMia pic.twitter.com/FrqYPHZnmy