Arlett Tovar, a abrirse paso en el futbol femenil

A sus 20 años ya ha probado las mieles de la victoria en el naciente proyecto de la Liga MX Femenil. Su timidez fuera del campo es equiparable a la fortaleza física y mental que demuestra en cada partido al defender los colores rojiblancos, así como también su calidad en el juego aéreo que la han convertido en una de las futbolistas más letales de todo el certamen.

“Ahorita nos enfocamos en llegar a Semifinales, todavía tenemos la oportunidad. Más a futuro quiero estar en Selección mexicana, es a lo que todas como futbolistas aspiramos”.

Ella es Arlett Tovar, la joven tapatía que se adueñó de la zaga central en el representativo femenil de Chivas hasta transformarse en la heroína de aquella noche del 24 de noviembre del año pasado, cuando colaboró con dos goles para llevar al Rebaño a convertirse en el primer campeón en la historia del balompié femenil mexicano. Con la sencillez que siempre la ha caracterizado y un esbozo de sonrisa en su rostro, la joven oriunda de la Perla Tapatía habló sobre sus orígenes, el complicado andar para consolidarse como futbolista profesional y la importancia de las mujeres en un deporte en el que cada vez han ganado más terreno.

“Cuando estaba más pequeña prácticamente no existía el profesionalismo, entonces lo único que nos quedaba era jugar en las Olimpiadas Nacionales, torneos así. Yo estaba en la Selección Jalisco cuando me vieron jugar, rápido me invitaron al club, obviamente con mucha razón me vine encantada a Chivas”.

Aunque está consciente de que su trayectoria en el futbol aún es muy corta, Tovar Gómez piensa a mediano, corto y largo plazo, ya que además de querer repetir el título con Chivas, buscará su lugar en la Selección Nacional, mientras que en el ámbito personal está por comenzar a estudiar una carrera universitaria. Además indicó que a futuro quiere verse “en alguna rama extra del futbol, ya que de esto no voy a vivir siempre”.

La ex seleccionada nacional Sub-17 afirmó que su mayor cualidad como mujer es la disposición para escuchar y apoyar a quienes la rodean, ya que éstas son virtudes que no cualquiera tiene y que siempre servirán para mantener la armonía dentro y fuera del equipo.

“Yo creo que mi mayor cualidad es escuchar a las personas, esa es una virtud que pocos tienen y a mí se me da muy bien, eso y tratar con quienes me rodean, estar al pendiente y siempre preguntar cómo están. Eso y también la paciencia, ya que se requiere para estar en unión con mi equipo”.

Oídos sordos a comentarios machistas

Arlett Tovar destacó que, pese a haber sido blanco de comentarios machistas, nunca ha hecho caso a las críticas negativas y los comentarios malintencionados, ya que con hechos ha demostrado que se puede brillar en cualquier disciplina.

“La frase más machista que me han dicho es que nosotros no servimos para el futbol, así de claro. Siempre hay comentarios negativos dentro de todo, siempre habrá una persona que te diga algo malo, solamente te queda tomarlo para dar lo mejor o caer, tú eliges. Lo mejor es hacer como que no lo escuchas y seguir adelante”.

Luego de haber sido partícipe del primer torneo profesional de la Liga MX Femenil, la defensora rojiblanca señaló que para este nuevo certamen ha aumentado el interés por el futbol femenil, tanto de los aficionados, como de los mismos clubes.

“Hay mucha diferencia, ahora hay más trabajo, más entrenamientos, más de todo. En este torneo ya hay más apoyo, poco a poco va mejorando todo. Al principio ni tantos balones teníamos, el tema de las canchas, ni siquiera se nos acercaban para saber cómo estábamos y ahora todo es diferente”.

LAS CIFRAS

3 goles suma Tovar en el actual torneo de la Liga MX Femenil: uno contra Atlas y dos ante Santos.

720 minutos de 810 posibles ha disputado la jugadora rojiblanca durante el Clausura 2018; ha sido titular en ocho partidos.