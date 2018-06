Argentina 1978, la fiesta pampera

Pasaron 44 años para que la Copa del Mundo volviera a ser usada para fines políticos.

Luego de que en Italia 1934 Benito Mussolini usara el Mundial para vender la idea de un país próspero y con un futuro prometedor, en Argentina 1978 la dictadura de Jorge Rafael Videla tuvo en la fiesta del futbol la pantalla perfecta para esconder un país reprimido y sumido en una profunda crisis.

El fervor argentino por su deporte favorito prendió una Copa del Mundo que por vez primera se jugó en un clima invernal, el invierno austral del Cono Sur, que llega de mayo a septiembre y que fue una de las grandes novedades de ese campeonato. Un dato curioso es que la televisión argentina mandó la señal del evento a colores al mundo, y en su país la señal fue en blanco y negro.

Así, en su edición del 2 de junio de 1978 EL INFORMADOR titula en deportes: “Alemania se salvó frente a Polonia”, y describe un duelo donde el campeón del mundo se vio inoperante. En la misma página se da cuenta de que el frío se dejó sentir en la capital argentina durante la ceremonia de inauguración.

Además, ahí mismo se desborda el optimismo por el debut de México en la justa ante el desconocido Túnez.

En ese Mundial esta casa editorial mantiene su página con fotografías de los partidos, aunque con la novedad de que ya no vienen fechadas ni con la aclaración de que eran radiofotos.

El Mundial avanza y como es una costumbre, el Tri no. Sin embargo el interés se mantiene por el alto nivel que muestran Argentina y Brasil, que quedan enclavados en el mismo grupo que sacará al finalista y a uno de los equipos que jugarán por el tercer puesto; además de las grandes demostraciones de Holanda aún y cuando Johan Cruyff no quiso asistir al evento precisamente por no ser comparsa de un evento con fines políticos.

El evento tuvo su dosis de polémica, cuando en esa ronda Semifinal Argentina necesitaba en su último duelo ganar por cuatro goles de diferencia a Perú, al que terminó goleando 6-0 para eliminar a Brasil. Años después se destaparían muchas coincidencias que le dieron forma a ese marcador.

En el otro grupo Holanda se proclamó vencedor y a la Final asistieron el local y la Naranja Mecánica.

Ahí, EL INFORMADOR del 26 de junio da cuenta de que Argentina se sublimó a un claro favoritismo del equipo europeo, y en tiempos extra venció a Holanda para darle al país una alegría inigualable y necesaria, en tiempos de una de las peores dictaduras que tuvo ese país.

Catástrofe

El subcampeonato del mundo en Túnez un año antes y una eliminatoria perfecta, inflaron a una Selección joven y con varias promesas del futbol mexicano.

Extrañamente Levi’s, la marca de jeans, fue la que vistió al equipo nacional en Argentina 1978.

Pero esa era apenas una anécdota divertida en una historia de terror. El 2 de junio, como parte del optimismo general, EL INFORMADOR titula en su portada deportiva: “México es amplio favorito para doblegar a Túnez”. Un día después, no hay miramientos: “Rotundo fracaso”.

El Tri cayó 3-1, pero quizá su mayor pecado fue tirar todo a partir de entonces. El técnico José Antonio Roca no supo darle la vuelta al estado anímico de su equipo y el segundo duelo, ante Alemania, fue un desastre, pues cayeron 6-0. “Quedó confirmado: México, auténtico fiasco en futbol”, dice este diario el 7 de junio y en su página 2 el caricaturista Caloca da rienda suelta al sentimiento nacional. El Tri todavía perdió con Polonia y fue último en ese Mundial.