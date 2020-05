Árbitro admite error a favor de Real Madrid en final de Champions League

El árbitro inglés Mark Clattenburg reconoció este jueves que cometió un error a favor del Real Madrid en la final de la UEFA Champions League en 2016, cuando omitió un fuera de lugar en el gol con el que Sergio Ramos marcó el primero sobre el Atlético de Madrid.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", señaló.

El 28 de mayo de 2016, el derbi madrileño fue el duelo que definió al monarca de Europa en el estadio de San Siro, en Milán, escenario donde el belga Yannick Carrasco empató el partido para los Colchoneros, pero en la tanda de penales, los Merengues se impusieron 5-3 y levantaron su onceava orejona.

En declaraciones para un medio británico, el silbante reveló que en el mismo partido el español Fernando Torres cometió un penal sobre el central portugués del Madrid Képler Laverán "Pepe", pero evito marcarlo, situación que tuvo que lidiar con el capitán Ramos.

"Le dije que su primer gol no debería haber subido al marcador. Y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación", recordó.

Del mismo modo, señaló que manejar al zaguero luso Pepe es complicado, debido que siempre intenta usar mañas para engañar a los árbitros.

"Pepe estaba rodando por el suelo, actuando. Lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético. Es un jugador del que no puedes fiarte. Un partido podía estar siendo fácil y, de repente, él hacía algo", apuntó.

AJ