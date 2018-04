Apoyo absoluto al Guadalajara

Desde el pasado 21 de marzo, la directiva del Guadalajara puso a la venta las entradas para ver a Chivas ante Red Bulls de Nueva York en la ida de la Semifinal de la Concachampions, ante esto la afición respondió de buena manera, haciendo una gran entrada en las gradas del Estadio Akron para ver a su equipo, entendiendo ahora sí, que están jugando un torneo internacional y que disputan el boleto al Mundial de Clubes.

“El resultado me pone contento, un rival muy duro, con buen juego aéreo y que no da una pelota por perdida, era importante ganar y no recibir”.