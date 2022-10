Antonio Pérez Garibay habla sobre el legado de Checo Pérez

Checo Pérez es quizá uno de los personajes más populares en México hoy en día. Sus grandes logros en el automovilismo lo han colocado en la historia del deporte en nuestro país.

En su camino, el tapatío ha estado acompañado de varias personas incluyendo a su familia.

En entrevista, Antonio Garibay, habló sobre lo que se vivió este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez alrededor de su hijo y destacó el papel de la afición que se encargó de romper el récord de asistencia del Gran Premio de México.

"Yo creo que Checo ha hecho su papel, pero México ha hecho el mejor papel de la historia. Todos estos fans que pagaron sus boletos, que para muchos puede ser hasta un mes de salario y estaba lleno. México hizo lo que tenía que hacer, Checo ha puesto solamente un granito".

Pérez Garibay también remarcó el papel que ha tenido la escudería Red Bull para este momento:

"¿Qué hubiera pasado sin Red Bull? No habríamos conocido todo esto, México no habría sido campeón del mundo (en constructores). Red bull ha venido a dar alas a Checo y al país, levantó algo que no conocíamos, algo que pudo no haber existido, recordemos que Checo se había quedado sin trabajo".

El padre del mexicano aseguró que esto es el resultado de "granitos que todo mundo ha puesto" y agradeció también el apoyo que Checo ha recibido por parte de Carlos Slim.

"La unión de Red Bull, Carlos Slim y Checo Pérez seguirá por muchos años más".

Pero además de hablar del ámbito deportivo, Antonio se enfocó en lo que asegura será el legado de los Pérez en el país a través de la Fundación Checo Pérez.

"Lo más importante de los Pérez es la fundación. No los campeonatos porque un día la Fórmula Uno se va a terminar. Lo que hacen Checo, Paola y Toño, eso es lo que más me motiva" y agregó que "el campeonato del mundo es maravilloso, pero ojalá que la Fundación Checo Pérez continúe por 200 años".

OF