Momentos de mucha tensión se vivieron en el Mundial de Natación de Budapest, luego de que la nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayara en plena competencia dentro de la alberca, hundiéndose hasta el fondo de la misma.

Al final todo quedó en solo un susto y eso fue gracias a la intervención de la entrenadora de Anita, Andrea Fuentes, quien explicó cómo fue el rescate de su pupila.

""En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Hoy ha estado dos minutos sin respirar. Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo", reveló la entrenadora.

Andrea Fuentes también explicó que para ella fue complicado llegar hasta donde estaba su pupila, pues tuvo que sumergirse casi tres metros en la piscina. El peso de la playera tipo polo que llevaba la entrenadora fue otra de las complicaciones que al final pudo vencer.

"Veía cómo se hundía; el polo me pesaba 20 kilos y el socorrista llegaba a su ritmo", detalló.

Una vez fuera de la piscina, Anita Álvarez no respiraba ante la tensión de todos los presentes. Andrea explicó que se esforzaba en abrirle la boca a su pupila, con la cabeza de lado mientras el propio salvavidas colocaba el cuerpo de la nadadora bocarriba.

Pasaron dos minutos de mucho nerviosismo, pero finalmente Anita Álvarez expulsó el agua de su interior y pudo respirar. La acción de su entrenadora Andrea Fuentes, será recordada como un acto heróico que le salvó la vida a su pupila.

JL