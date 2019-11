Andy Ruiz ya está en Arabia Saudita para la revancha

El boxeador mexicano Andy Ruiz ya se encuentra en Arabia Saudita, listo para nuevamente hacer historia y darle la revancha al británico Anthony Joshua, seguro de que regresará a casa con los títulos de peso Completo en su poder.

Seis meses después de destronar a Joshua contra todo pronóstico para arrebatarle los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), el mexicano aterrizó en la sede de su pelea del 7 de diciembre.

A su llegada al país asiático, Ruiz dejó en claro que hizo historia en Nueva York para quedarse con los títulos y que volverá a triunfar en Arabia Saudita, para seguir en el trono de los Completos.

“Saben que hice historia en Nueva York y haré historia de nuevo en Arabia Saudita”, comentó el carismático pugilista, quien sobrevivió a una caída en territorio estadounidense para tirar cuatro veces a Joshua y vencerlo por nocaut técnico en siete rounds.

Ambos pugilistas ya están en Riad, tanto el mexicano como el ex campeón, quien aterrizó el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid rumbo a la velada “The Clash on the Dunes”.

La Diriyah Arena, escenario que se está construyendo para albergar la velada y donde se esperan cerca de 15 mil espectadores, está cerca de quedar lista para uno de los choques más esperados de la segunda mitad del año.

El “Vaquero” va por su cuarta defensa

Un tanto desilusionado porque el objetivo era terminar 2019 con alguna pelea de unificación, el boxeador mexicano Emanuel Navarrete está listo para realizar la cuarta defensa del título Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en espera de cerrar un gran año y por un 2020 mejor.

Luego de coronarse el 8 de diciembre de 2018, tras recibir la oportunidad del ghanés Isaac Dogboe, el “Vaquero” ya hizo tres defensas este año y va por la cuarta para celebrar así su primer año como campeón mundial.