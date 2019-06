Andy Ruiz visitará al Presidente López Obrador

Tras su histórico triunfo del pasado sábado en Nueva York, el boxeador de origen mexicano Andy Ruiz fue invitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a Palacio Nacional, ofrecimiento que ya fue aceptado según se dio a conocer a través de redes sociales.

''Sr. Presidente @lopezobrador_ sera [sic] un honor conocerlo y de igual forma llevar por primera vez a mi Mexico [sic] Lindo y Querido los cinturones de campeon [sic] de peso completo. Muchas gracias Miguel Torruco nos vemos pronto'', indicó el ahora campeón de peso completo de la AMB, OMB, FIB e IBO.

El propio López Obrador fue quien pidió a Miguel Torruco, titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox) ponerse en contacto con el pugilista.

''Desde que ganó Andy el señor Presidente me dijo: 'qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer'. En la semana me citó, hablé con él y me dijo: 'quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano''', comentó el titular de Conabox a Notimex.

Según la invitación difundida por el peleador, Andy Ruiz se encontraría con el Mandatario el próximo martes 11 de junio en Palacio Nacional, en punto de las 10:00 horas.

Ruiz venció por nocaut técnico en siete rounds al británico Anthony Joshua, para dar una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo mexicano y mundial de los últimos años, ya que se convirtió en el primer monarca azteca en la máxima división.

