Andrés Guardado dio un fuerte comentario al futbol mexicano

Andrés Guardado dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador del León, pero no pudo dejar atrás su emblema de figura del futbol mexicano, donde sus opiniones son tomadas en cuenta.

Al "Principito" se le volvió a preguntar acerca de los problemas que aquejan al futbol nacional y que no lo dejan crecer; señaló que quizá ahora que está en el país, descubra "cosas oscuras" que no dejan salir adelante. "Lo he dicho mil veces, muchas veces lo que pasa en México", contestó.

Enumeró: "Lo de los jóvenes, extranjeros, hace muchos años lo he dicho. Si le buscan a la biblioteca lo he dicho muchas veces. No tengo respuestas, pero no hay que ser experto para decir que se están haciendo mal las cosas".

Ahora que está en México, "quiero saber qué se me va. Qué es lo que internamente no ayuda y por qué se toman esas decisiones".

Los problemas recientes, las últimas crisis, no se han podido solucionar: "Qué pasó con la Selección Mexicana después del fracaso, se hablaba de renovación profunda, de quitar extranjeros, aumentar jóvenes, facilidades para ir al extranjero, el ascenso, descenso, pero de todos eso nos damos cuenta".

Quizá, enfatizó. "Haya cosas oscuras que se nos permiten, que no nos dejan cambiar de la noche a la mañana. De eso quizá me daré cuenta y si puedo ayudar, encantado, aunque dudo que me vayan a hacer caso. Ojalá que fuera así…"

SV