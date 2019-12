Andrés Guardado, contento de seguir en Europa

Las ofertas por sus servicios de clubes de la MLS de Estados Unidos llegaron, pero el objetivo principal de Andrés Guardado era continuar al máximo nivel en el futbol europeo y por ello se dijo agradecido por firmar dos años más con el Real Betis Balompié.

Un día después de que se oficializó la renovación de su contrato hasta 2022, Guardado Hernández atendió a los medios de comunicación en una ceremonia tras el acuerdo, y habló sobre los rumores que lo vinculaban al balompié estadounidense.

"Estaban mal informados, no tenían ni idea de lo que pasaba. Ha habido ofertas desde hace cuatro, cinco años (de la MLS), agradezco eso", manifestó el centrocampista.

Pero resaltó que "siempre tenía claro que quería alargar mi carrera al más alto nivel, en una Liga como la española, con la exigencia del Betis. Las informaciones las vivo con naturalidad. Espero que sean dos años productivos para mí y para el Betis, si no, no firmo dos años".

Sin embargo, el jalisciense dejó en claro que "un contrato o una renovación sólo es un papel, el compromiso es dentro de la cancha" y entiende que para continuar en España y con los béticos debe "estar en un nivel que exige este club".

Se dijo agradecido por el recibimiento y el cariño que siempre le ha brindado el club sevillano y desea que en su estadía con el equipo pueda tener la oportunidad de disputar la Champions League.

"Agradezco la confianza del Betis, no es fácil tenerla en un jugador mayor, veterano, como dicen los tópicos del futbol, y que apuesten por mí dos años más. El inicio de temporada no ha sido el mejor, es fácil apostar cuando están en su mejor momento y no lo contrario", comentó el futbolista de 33 años de edad.

Sobre sus deseos, expresó: "Me gustaría que regresáramos a Europa, Canales dijo el otro día que quería jugar la Liga de Campeones con el Betis, y eso sería lo ideal, jugar los últimos años de mi carrera en la Champions con el Betis" .

OF