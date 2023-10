Con el VAR como protagonista y en un Clásico Capitalino de ida y vuelta, América se impuso ante Pumas en el Estadio Azteca con gol de Jonathan "Cabecita" Rodríguez, quien anotó desde los once pasos.

Intenso y aguerrido fue como se jugó el duelo entre las Águilas y los Universitarios, ambos conjuntos dejaron todo en la cancha y les regalaron a sus aficionados un partido bastante emocionante, en el cual más de una vez los jugadores se encararon entre ellos, pero no se presentaron mayores inconvenientes.

América marcó la pauta durante la mayor parte del partido, manteniendo más tiempo la posesión de balón y siendo el equipo que más intensiones se le veían al frente. Sobre todo, dentro de los primeros 10 minutos del encuentro que cayó el gol de Henry Martín, mismo que, después de ser revisado en el VAR, tuvo que ser anulado por una falta sobre Pablo Monroy.

A pesar de ser ligeramente superiores, a las Águilas les pesó la ausencia de Diego Valdés, ya que para construir jugadas y concretarlas les faltó la genialidad por parte del chileno, quien es el orquestador del conjunto.

Por parte de los Pumas, supieron contener el ataque azulcrema, en la línea defensiva estaban muy bien ordenados y en la delantera por momentos tenían algunos destellos que permitían generar peligro en el área rival; a través de Gabriel Fernández y Eduardo Salvio encontraron las mejores oportunidades.

Para la parte complementaria, los auriazules se vieron más atrevidos y comenzaron a llegar con frecuencia hacia la cabaña de Luis Malagón, sin embargo, ninguna de las jugadas fueron lo suficientemente buenas como para exigirle al guardameta americanista.

América, que fue el equipo que más propuso, se le estaba acabando las ideas para poder abrir el marcador, hasta que llegó una falta del portero Julio González sobre "Cabecita" Rodríguez. Dicha acción no se sancionó de primera, hasta que, nuevamente, el árbitro fue a consultar el VAR y se marcó la pena máxima para los azulcremas.

Desde los once pasos, fue el mismo Rodríguez el encargado de cobrar el penalti, mismo que fue detenido por González, pero en un segundo rebote, el número once no desaprovechó y con la testa mandó a guardar la pelota.

De esta manera, las Águilas no sólo se quedaron con los tres puntos, sino que además consiguieron la victoria en los tres clásicos de la temporada contra Cruz Azul, Pumas y Chivas por segundo año consecutivo.

