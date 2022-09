América vs Chivas: Cadena, desconcertado por expulsión de Beltrán

Luego de que Chivas cayera contra América en la cancha del estadio Azteca, el técnico Ricardo Cadena reconoció su tristeza por perder una edición más del Clásico Nacional, pero en un tema particular, el estratega de Chivas se mostró sorprendido por la expulsión de Fernando Beltrán.

“Es difícil dar un punto de vista, una opinión, me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán, no es un tipo que encare, que se comporte mal, me extraña, se me hace exagerada sin saber lo que comenta, va a ser la palabra del árbitro contra el jugador. Ustedes son los que tienen que juzgar, no hablo, pero es terrible”.

“Nos vamos con la tristeza y amargura de no poder llevarnos algo más, tenemos forma de competir con argumentos, salir del vestidor con un dolor es terrible”, comentó Cadena.

Fue al final del encuentro cuando el “Nene” vio la tarjeta roja por parte del silbante Adonaí Escobedo, quien no dudó en expulsar al mediocampista debido a los reclamos que le hizo una vez que terminó el partido.