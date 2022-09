Chivas vs América: “Tano” Ortiz dedica triunfo a la afición azulcrema

Fernando Ortiz sigue haciendo méritos para ganarse el cariño de la afición americanista, pues además de que consiguió un nuevo triunfo contra las Chivas este sábado, el entrenador azulcrema también lo dedicó a los seguidores del equipo.

“Es una sensación linda, una sensación emotiva para todo el mundo, no solamente para los jugadores, sino para el cuerpo técnico y para toda la afición que hoy se portó a la altura del equipo más grande de México, lo sostengo y no tengo dudas. Sensaciones muy encontradas, porque cuando no encontrábamos el partido la afición estuvo, cuando teníamos el marcador adelante la afición estuvo y cuando necesitamos apoyo estuvo. Esto es para la afición”, comentó el “Tano”.

Con esta victoria en el Clásico, América llegó a 11 juegos sin conocer la derrota: un empate y diez triunfos que tienen al conjunto capitalino como el líder indiscutido del torneo.

Las Águilas también aseguraron su lugar de manera directa a los cuartos de final del torneo Apertura 2022.