El jugador de América, Brian Rodríguez, negó las acusaciones de índole sexual que, según diversos medios, fueron realizadas en su contra. El comunicado en donde se niegan estos hechos fue publicado y posteriormente eliminado de la cuenta del jugador.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos; quiero dejar claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada con mis valores”, expresó Rodríguez en el comunicado.

¿De qué acusan a Brian Rodríguez?

Un día después de la victoria de América sobre Cruz Azul para alcanzar el bicampeonato, diversos medios indicaron que Rodríguez tenía una acusación por violación agravada y aprovechamiento de confianza.

De igual manera, se indicó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y que estaban incluidas otras dos personas identificadas como Gera N y Sebastián N.

Hasta el momento, el Club América no ha dado información sobre la presunta demanda y el jugador no se encuentra en México actualmente, pues viajó a Uruguay para concentrarse con la Selección de cara a la Copa América.

SV