Amaury Vergara quiere a unas Chivas multicampeonas

En el marco del 115 Aniversario del Club Deportivo Guadalajara, EL INFORMADOR platicó con el propietario del equipo, Amaury Vergara Zatarain, en donde dejó en claro que uno de los objetivos a corto y mediano plazo es hacer campeón al equipo, no sólo del futbol mexicano, sino de la Concacaf nuevamente y, por qué no, del Mundial de Clubes, ya que se tiene esa asignatura pendiente.

“A corto plazo, ser campeones, pero no sólo de un torneo, tenemos que pensar en una serie de campeonatos que marquen una era, eso nos tiene que llevar a torneos internacionales. Es importante que Chivas vuelva al Mundial de Clubes y que haga un mejor papel, me parece que podemos ser el primer campeón en ese torneo, queremos ese honor; además, en términos comerciales queremos que Chivas tenga una presencia importante en el mundo del futbol, que sea un equipo reconocido en el mundo, no sólo por lo deportivo, sino por ser un club innovador, que tiene un propósito social, integral, con gente preparada, queremos destacar como el mejor equipo de América y luego del mundo, como mi padre siempre lo visualizó”, dijo el dueño de las Chivas a esta casa editorial.

Amaury reconoció que estar a la cabeza de un equipo de tal importancia como el Guadalajara, ha significado un reto interesante, el cual va desde la dificultad para reforzarse, hasta la formación y consolidación de jóvenes mexicanos.

“Sabemos que el futbol ha evolucionado a lo largo de los años y cada vez es más competitivo, las inversiones para reforzarse siguen siendo un factor determinante, y definitivamente para Chivas ha sido un reto mantener su hegemonía, rendirle tributo a su historia y a su tradición; creo que otro reto en Chivas es el tema de los mexicanos, me parece que al ser un equipo que juega con mexicanos tenemos una cartera más chica de contrataciones y eso nos tiene que hacer ver cómo poder desarrollar el talento nacional e incentivar a los otros equipos para que tengan a jugadores mexicanos en sus filas y eso repercutirá en la Selección, todos tenemos que apostar por los tricolores y en su formación como líderes, seres humanos y referentes para los niños”.