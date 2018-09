Álvaro Sandoval, séptimo en Mundial de Pentatlón

Durante gran parte de la competencia el jalisciense Álvaro Sandoval estuvo asechando las medallas, sin embargo al final no pudo mantenerse y se ubicó en el séptimo puesto dentro del Mundial Senior de Pentatlón Moderno de la Ciudad de México.

Durante las pruebas de natación, esgrima y equitación Sandoval pudo mantenerse en el segundo puesto, sin embargo en tiro-carrera no pudo seguir con su buen paso y terminó por perder posiciones.

Prueba tiro-Carrera, última de la final del mundial de pentatlón, el mexicano Alvaro Sandoval en 2 pic.twitter.com/ZS8XZAJWQh — AngelA (@angelasaju) 13 de septiembre de 2018

"Cuando me dijeron que iba en segundo lugar fue una impresión muy fuerte para mí, era algo que la verdad yo no había podido hacer, no me lo imaginaba en esas instancias, pero bueno, al final corrí bien pero el tiro no fue de lo mejor que pude haber hecho. Me sentí con nervios y presión a la hora de tirar. Ahora tomaré como experiencia esta situación porque me di cuenta que no son invencibles los europeos", finalizó Sandoval.

Pese a lo anterior, Sandoval fue el mejor mexicano en esta justa mundialista en la que México terminó por irse con las manos vacías.

LS